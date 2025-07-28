Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine iki günlüğüne Ankara'da resmi temaslarda bulunacak.ANKARA (İGFA) - Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Türkiye ziyaretine ilişkin açıklama İletişim Başkanı Burhanettin Duran’dan geldi.

Duran paylaşımında, “Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle 28-29 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara’da resmi temaslarda bulunacaktır. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Kazakistan arasındaki Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin beşinci toplantısı icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacak görüşmelerde, iki ülke arasındaki “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklığın” seyri ile bu ortaklığın derinleştirilmesine yönelik adımlar değerlendirileceği belirtilirken, güncel küresel ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacağı kaydedildi.

Ayrıca heyetler arasındaki görüşmelerde de, Türkiye ile Kazakistan münasebetlerinin ahdi zeminini güçlendirecek çok sayıda belgenin imzalanmasının öngörüldüğü bildirildi.