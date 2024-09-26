Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından 7’ncisi düzenlenecek Kayseri Kitap Fuarı için kitapseverlerin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Bu kapsamda geçtiğimiz yıl 1 milyon 39 bin 93 kişinin ziyaret ederek rekor kırdığı Kayseri Kitap Fuarı’nın heyecanını gençler başta olmak üzere tüm şehir yaşıyor.KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın okuyan ve okutan şehir olarak bilinen kadim kent Kayseri’yi bilimin, ilimin, kitaplarla dolu kütüphanelerin merkezi yapma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi ve Sun Fuarcılık iş birliği ile 7’ncisi düzenlenecek olan Kayseri Kitap Fuarı, Dünya Ticaret Merkezi’nde 11-20 Ekim günleri arasında kapılarını ziyaretçilerine açacak. 7’den 70’e kitap dostlarını ağırlayacak olan Kayseri Kitap Fuarı’nı vatandaşlar heyecanla bekliyor.

REKORLARIN FUARI, YENİ BİR REKOR İÇİN HAZIR

Büyükşehir Belediyesi’nin kitap fuarları, birincisinde 582 bin, ikincisinde 672 bin, üçüncüsünde 798 bin ve dördüncüsünde ise 815 bin 119 kişi tarafından ziyaret edilmiş, her yıl, bir önceki yılın ziyaretçi rekorunu kırmıştı. 5’inci Kayseri Kitap Fuarı, 935 bin 638 ziyaretçi ile en çok ziyaret edilen kitap fuarı unvanını sürdürürken, son olarak 6’ncı kitap fuarı ise yine kendi rekorunu kırarak, 1 milyon 39 bin 93 kişi fuarı ziyaret etti. Yine 7’nci Kayseri Kitap Fuarı’na yine çok sayıda kitapseverin gelmesi bekleniyor.

Öte yandan nisan ayında Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde düzenlenen Kayseri Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği de miniklerle doldu taştı.