Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çiçek Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği düzenledi. Dünya Kadınlar Günü’ne özel olarak Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte kadınlar özel günleri için pedal çevirdi.KAYSERİ (İGFA) - Kentte spor faaliyetleri ve spor hizmetleri ile on binlerce vatandaşa dokunan Büyükşehir Belediyesi’nin spor kuruluşu Spor A.Ş. özel gün ve haftalara özel etkinlikleri ile de spor ve eğlenceyi Kayserililerle buluşturuyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Spor A.Ş. tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla, “Çiçek Kadınlarımız için pedallıyoruz” sloganıyla Çiçek Kadınlar Bisiklet Turu etkinliği düzenlendi. Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi Küçük Etkinlik Alanı’nda, 8 Mart Cumartesi günü 13.00-14.00 saatleri arasında gerçekleştirilen etkinliğe kadın sporseverler yoğun ilgi gösterdi.

Spor A.Ş.’nin Çiçek Kadınlar Bisiklet Turu’nda kadınlar, Spor A.Ş. tarafından temin edilen bisikletlerle 3 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Kadınlar, saat 14.00’te tamamlanan kendilerine özel etkinlikte spor ve eğlenceyi bir arada yaşadı.

Çiçek Kadınlar Bisiklet Turu etkinliğine katılan kadınlar, etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Büyükşehir Belediyesine ve Spor A.Ş.’ye özel günlerinde kendileri için düzenlenen keyifli etkinlik için teşekkür ettiler.