Kayseri Talas Belediye Meclisi toplanarak kasım ayı gündeminde bulunan 6 maddeyi karara bağladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’ın başkanlığında Meclis Salonunda gerçekleşen oturumda çeşitli komisyonlara ait raporlar ile müdürlüklere ait konular görüşüldü.

Çeşitli komisyonlarla ilgili raporların görüşüldüğü oturumda Plan ve Proje Müdürlüğü, Mali Hizmetler Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile ilgili konular karara bağlandı.

“OKULLARDA ESASLI BİR TEMİZLİK”

Toplantının sonunda eğitime verilen desteklerle ilgili bir sunum yapan Başkan Yalçın, “Okulların temizliğiyle ilgili daha önceden çalışmamız vardı. Şimdi bunu daha da detaylandırarak genişlettik. 59 okulda iki grup halinde lavabo, tuvalet, ayna, armatür, kapı kolları, klozet gibi bütün kısımların hem hijyenini hem de temizliğini ayda bir defa yapıyoruz. Deterjanları da üniversiteden özel olarak ürettik. Esaslı bir çalışmayla köklü bir temizlik gerçekleşiyor. Bu da bizim hem eğitime hem de öğrencilerimize hediyemiz oluyor.” ifadelerini kullandı.

Meclis oturumu 2 Aralık Pazartesi günü saat 16.00’da toplanmak üzere sona erdi.