Necip Fazıl Kısakürek’in vefatının 42. yıl dönümü münasebetiyle Kayseri Talas Belediyesi tarafından düzenlenen konferansta konuşan edebiyatçı yazar Vehbi Vakkasoğlu, en çok bilinen eserlerinden birisi olan Sakarya Türküsü şiiri için üstadın “Sakarya şiirim Kayserilidir’ dediğini kaydetti.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'ne ait Gültepe Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen konferansa ilgi büyüktü. Program, Ömer-Serpil Özberber Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri ve Talas Belediyesi personelinin üstadın şiirlerini ve bestelenmiş eserlerini seslendirmesiyle başladı. Daha sonra salonu dolduran kalabalığa hitap eden Necip Fazıl Kısakürek’in öğrencilerinden edebiyatçı yazar Vehbi Vakkasoğlu, üstadın dava ruhu, düşünce dünyası ve şahsiyetinden örnekler sundu. Konuşmasında eserlerine ve anılarına da yer veren Vakkasoğlu, Necip Fazıl’ın, davasına her zaman büyük destek veren Kayseri’yi çok sevdiğini ve kendisi için ‘Kayseriliyim’ dediğini aktardı.

Üstadın, Kayseri’deki kalabalık ve coşkulu bir programın ardından İstanbul’a dönerken Sakarya nehri kenarında ilerleyen trende ‘Sakarya Türküsü’ şiirini yazdığını ifade eden Vakkasoğlu, bu nedenle Necip Fazıl’ın ‘Adı Sakaryadır ama Sakarya Şiirim Kayserilidir’ dediğini nakletti.

Necip Fazıl’ın Kayseri’ye duyduğu sevgiyi bir başka örnekle daha aktaran Vakkasoğlu, “Ben Kahramanmaraşlıyım. Eğer Yavuz Sultan Selim dedem Dulkadiroğlulları hanedanlığı ortadan kaldırmasaydı belki ben bugün Prens Neciptim. Hükümdar da olsaydım Hassa ordumu mutlaka Kayserililerden kurardım” diyerek Kayseri’ye verdiği önemi ortaya koyduğunu dile getirdi.

Programı düzenlediği için Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a da ayrıca teşekkür eden yazar Vakkasoğlu, “Üstadı anlamalı ve anlatmalıyız. Onun Allah ve Resulüne duyduğu aşkı, ilay-ı kelimetullah derdini herkese duyurmalıyız ve o yolda ilerlemeliyiz. Bu nedenle bu programı düzenleyen kıymetli başkanımız Mustafa Yalçın’a ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.