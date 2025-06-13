Ankara Büyükşehir Belediyesi, sıcaklıkların artmasıyla birlikte kene popülasyonunda görülen yükseliş ve Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) riskine karşı vatandaşları uyardı.ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, artan sıcaklıklarla birlikte kent genelinde kene popülasyonunda ciddi bir artış yaşandığını duyurdu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, özellikle Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) gibi ciddi sağlık tehditlerine yol açabilecek hastalıkların yayılma riskini yükselttiğinin altı çizildi.

Hafta sonunda park, bahçe ve mesire alanları gibi yeşil alanlara gidecek vatandaşları dikkatli olmaya çağıran belediye, açık renkli ve uzun giysiler tercih edilmesi, bu alanlardan dönüşte kene kontrolü yapılması gerektiği vurgulandı.

https://twitter.com/ankarabbld/status/1933482561080008982

VEKTÖRLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Öte yandan Ankara Büyükşehir Belediyesi, vektörle mücadele kapsamında sahadaki ekiplerini artırarak gerekli önlemleri aldığı kaydedildi. Belediye, vatandaşların bilinçli hareket ederek riskleri en aza indirebileceğini ifade etti.