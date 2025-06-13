Bursa'nın Karacabey ilçesinde Belediye Aşevi, Kurban Bayramı’nda hayırseverlerin bağışlarıyla güçlenen yardımlaşma geleneğiyle ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştırmayı sürdürüyor.BURSA (İGFA) - Bursa'da Kurban Bayramı’nın manevi atmosferi Karacabey ilçesinde dayanışma ve yardımlaşma ile taçlandı.

Karacabey Belediyesi Aşevi, hayırsever vatandaşların kurban bağışları, adaklık kurbanlar, erzak ve diğer yardımlarıyla ihtiyaç sahiplerine destek olmaya devam etti.

Bağışlar sayesinde aşevinin et ihtiyacı karşılanırken, günlük sıcak yemek hizmeti de kesintisiz sürdü.

Hafta sonları hariç yılın her günü yaklaşık 1000 kişiye sıcak yemek ulaştıran aşevi, Kurban Bayramı’nın yanı sıra yıl boyunca yapılan bağışlarla sosyal dayanışmanın simgesi olmayı sürdürüyor.

Karacabey Belediye Başkanı Fatih Karabatı, vatandaşların duyarlılığına dikkat çekerek, “Kurban Bayramı’nda vatandaşlarımız yine büyük bir dayanışma örneği gösterdi. Aşevimiz, bağışlarla yüzlerce haneye sıcak yemek ulaştırdı. Bu, Karacabey’in vicdanlı duruşunun göstergesidir. Yıl boyunca bu hizmeti sürdürmekten gurur duyuyoruz. Tüm bağışçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.