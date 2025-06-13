Türkiye’nin önde gelen e-ticaret platformu n11, Rekabet Kurumu’nun onayıyla 11 Haziran 2025 tarihi itibarıyla DMSF Holding’e devredildi. Şirket, yeni dönemde altyapı yatırımlarıyla büyümeyi hedefliyor.İSTANBUL (İGFA) - n11, DMSF Holding’e devriyle yeni bir döneme adım attığını duyurdu.

Rekabet Kurumu’nun onayının ardından tamamlanan devir süreciyle, platformun iş ortaklarıyla daha güçlü bir yolculuğa başlayacağı belirtildi.

n11'den yapılan açıklamaya göre, sevir süreci kapsamında ödeme sistemlerinde güncellemeler yapıldığı, bu nedenle kısa süreli aksaklıklar yaşanabileceği ifade edildi.

İş ortaklarına duyuru yapan n11 yönetimi, olası sorunların hızla çözüleceğini ve ödemelerin eksiksiz gerçekleştirileceğini vurguladı.