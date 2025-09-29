Sıfır Atık Projesi’ne yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Kayseri Kocasinan Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ne tam destek veriyor.KAYSERİ (İGFA) - Geri dönüşüm çalışmalarına belediyenin tüm imkânlarını seferber eden Kayseri Kocasinan Belediyesi, 2019 yılında atık yağların ayrı toplanması için ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği “Bitkisel Atık Yağ Toplama Kutuları” ve “Elektronik Atık Toplama Noktaları” ile hizmet veriyor. Bu çalışmalar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’ndan lisanslı atık işleme şirketleriyle iş birliği içinde yürütülüyor.

Çevre konusundaki duyarlılığıyla öne çıkan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’ın 2016 yılında hizmete açtığı geri dönüşüm tesisi KAYÇEV ile de örnek hizmetler devam ediyor. Günlük 40 ton atık işleme kapasitesine sahip, ileri teknolojiyle donatılmış KAYÇEV’de, kaynağında ayrıştırılarak toplanan ambalaj atıkları tasnif edilip yeniden ekonomiye kazandırılıyor. Günlük hayatta sık kullanılan ve atık hâline gelen; pet şişeler, renkli ve şeffaf naylonlar, alüminyum, bakır, krom gibi metaller, cam şişeler ile her türlü kâğıt ve karton kutu tesiste işlenerek geri dönüşüme kazandırılıyor.

İlçe sınırlarında geri dönüştürülebilir ambalaj atıklarını mavi poşet uygulaması ile evlerden toplayan Kocasinan Belediyesi; iş yerleri ve kamu kurumlarında iç mekân kutuları, marketlerde ise büyük kafes sistemi ve konteynerlerle atıkları topluyor.