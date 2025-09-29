Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan 6 Şubat Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyon Eğitimini tamamladı. Böylece şehirde akreditasyon sürecine giren ilk yerel dernek olma özelliğini kazandı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Depremin ardından yaşanan ağır tablo, derneğin kuruluşuna da zemin hazırladı. Enkaz başında görev yapan gönüllüler, yaşanan eksiklikleri görerek harekete geçti ve kısa sürede derneği kurarak resmi kimlik kazandırdı.

Dernek Başkanı Yusuf Nacar, sürece ilişkin yaptığı açıklamada, “6 Şubat gecesinde yaşadığımız acı bize bir sorumluluk yükledi. Bir daha aynı çaresizliği yaşamamak için yola çıktık. Eğitim sürecimizi tamamladık, şimdi önümüzdeki sınav için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz” dedi.

AFAD’ın bilgi ve tecrübeleriyle sürece önemli katkılar sağladığını dile getiren Nacar, fedakârca emek veren tüm ekip arkadaşlarına teşekkür etti.

6 Şubat Arama Kurtarma ve İnsani Yardım Derneği, akreditasyon sürecini başarıyla tamamlaması halinde Kahramanmaraş’ta afetlere hazırlıkta önemli bir boşluğu dolduracak.