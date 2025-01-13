Kayseri’nin kış turizminin amiral gemisi olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu kayakseverlerle dolup taştı. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, zirvede yerli ve yabancı turistlerle buluşarak, yapılan yatırımlar ve sağlanan hizmetlerden dolayı misafirlerden teşekkür aldı.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Erciyes A.Ş. tarafından yönetilen ve Türkiye’nin ilk ve tek ICAR üyesi kayak merkezi olan Erciyes, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Türkiye’nin gözde kayak merkezlerinden Erciyes’te hafta sonu kayakseverlerle bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, kayak tutkunlarıyla keyifli sohbetler ederken, yapılan yatırımlar ve sağlanan hizmetler nedeniyle misafirler tarafından övgüyle karşılandı.

Yerli turistler, Erciyes Kayak Merkezi’nin sunduğu modern imkânlar ve mükemmel pistler için Başkan Büyükkılıç’a teşekkürlerini iletti. Yabancı turistler ise bu harika tesisi, atmosferini ve benzersiz dağ manzarasını takdir ederek, Kayseri’nin turizmdeki yükselen yıldızı Erciyes’ten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaretçiler, Başkan Büyükkılıç’a tüm ekibin güler yüzlü olduğunu söyleyerek, teşekkür ederken, renkli görüntüler de ortaya çıktı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hem yerli hem de yabancı misafirlerle bol bol hatıra fotoğraf çektirerek, Erciyes Kayak Merkezi’nin büyüleyici atmosferini bir kez daha misafirlerle birlikte yaşadı.

112 kilometrelik kayak pisti ve 19 mekanik tesisiyle Erciyes, sadece Kayseri’nin değil, Türkiye’nin ve dünyanın önemli kış turizmi destinasyonlarından biri haline geldi. Erciyes, her geçen yıl daha fazla turist ağırlayarak, Türkiye’nin incisi olmaya devam ediyor.