Kayseri Büyükşehir Belediyesi, akıllı şehircilik proje ve uygulamalarını sürekli olarak çeşitlendirerek toplumun her kesimine hizmetlerini ulaştırmaya devam ediyor. Bu kapsamda üniversitedeki akademik çevrelere de hizmet veren Büyükşehir Belediyesi’ne destekleri nedeniyle teşekkür ediliyor.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri’de altyapı ve imar gibi çalışmaların yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalara da imza atan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, bilgi toplumu çerçevesindeki katkıları ile de hizmetlerini sürdürüyor.

Yerel yönetim faaliyetleri kapsamında gerçekleştirdiği hizmetlerini çeşitlendirerek arttıran, bu sayede toplumdaki her kesime dokunan Büyükşehir Belediyesi, üniversitelerdeki akademik çalışmalara da katkı sağlıyor, beğeni topluyor.

Öğretim Üyeleri Büyükşehir’in Açık Verilerinden Faydalandı

Başkan Büyükkılıç’ın öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi bünyesinde oluşturularak çalışmalarında büyük mesafe kat eden Akıllı Şehircilik ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nın sanal ortamda hayata geçirdiği ‘Açık Veri Platformu’ndaki veri paylaşımından faydalanan üniversitedeki araştırmacılar, araştırma için açık verilerden yararlandı.

Öğretim Üyelerinden Büyükşehir’e Teşekkür

Kayseri Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Ertuğrul Gül ile Kayseri Üniversitesi Mühendislik Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Murat Taşyürek, Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi’nde yayımladıkları ‘Çevre Kirliliği Artışının Azaltılması için Geri Dönüşüm Noktalarının Çok Boyutlu K-ortalamalar Algoritması ile Belirlenmesi’ başlıklı araştırmada Büyükşehir Belediyesi Açık Veri kaynağından verileri alarak faydalandıklarını ifade ederek bu yönüyle çalışmalarına sağladıkları katkıdan dolayı teşekkürlerini iletti.