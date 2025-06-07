Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından Şair Ahmed Arif’in 34. ölüm yıl dönümü nedeniyle “Seni Baharmışın Gibi” başlıklı serginin açılışı gerçekleştirildi.DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Çand Amed Kültür ve Kongre Merkezi’nde Mehmet Tolga Erdal’ın “Hasretinden Prangalar Eskittim” koleksiyonu seçkisinden oluşan Mahmut Wenda Koyuncu küratörlüğündeki “Seni Baharmışın Gibi” başlıklı sergiye ev sahipliği yaptı.

Ahmed Arif’in doğum tarihi olan 1927’den 2008’e kadar yaşanan toplumsal ve siyasal olayların panoramasını anlatan sergiye, protokol üyeleri ile sivil toplum örgütü temsilcileri, yazarlar ve sanatçılar katıldı.