Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı’nın sanatseverlerden yoğun ilgi gören 2024 Kış Dönemi Kursları 21 Ekim Pazartesi günü itibariyle başladı. 2025 yılı Haziran ayına kadar sürecek bin 952 kişinin kayıt yaptırdığı kurslar, birçoğu yıllardır katılım sağlayan kursiyerlerin beğenisini topluyor. KAYSERİ (İGFA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın sanatın gelişimine ve sanatçının desteklenmesine verdiği önem doğrultusunda kültür sanat hizmetlerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2024 Kış Dönemi Kursları kapsamında çeşitli branşlardaki eğitimleri sanatseverlerle buluşturuyor.

Geniş bir yelpazedeki kurs çeşitliliği ile her yaş grubundan vatandaşa sanatın büyülü dünyasının kapılarını aralayan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurslarında kayıtları yoğun ilgi gören yeni dönem eğitimleri, toplam bin 952 kursiyer ile başladı.

BÜYÜKŞEHİR KONSERVATUVARININ 40’INCI YILINA ÖZEL ETKİNLİKLER YOLDA

Konservatuvarın açılış dersinde konuşan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Koro Şefi Namık Kemal Bilgin Büyükşehir konservatuvarının 1985 yılında kurulduğunu hatırlatarak, “Bu yıl 40’ıncı yılımız. Güzel konserler, etkinlikler yapmayı düşünüyoruz. İlk etkinlik 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne Kadir Has Kültür Merkezi’nde konser planladık. Konservatuvarın şehrimize çok büyük katkısı var. 5 koromuz, 18 ayrı branşta enstrüman derslerimiz var. Ortalama yıllık 5 bin kişiye hizmet veriyoruz. İnsanların telefondan, sosyal medyadan uzaklaşıp böyle kültürel faaliyetlerle uğraşması artı bir değer katıyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

“BURAYA GELDİĞİM ZAMAN GERÇEKTEN ÇOK MUTLU OLUYORUM”

5 yıldır Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı kurslarına katıldığını ifade eden kursiyer Cumhur Duran, yeni öğrenim yılına başladıklarını belirterek, “Değerli hocalarımız ve değerli şefimizin eğitmenliğiyle birlikte çok güzel bir yıl geçireceğimize inanıyoruz. Çok eğlenceli, çok eğitici, çok güzel bir zaman diliminde güzel şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. Çok değerli hocalarımız var. Bize bu imkânı sunan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımıza, müdürlerimize, şefimiz Namık Kemal hocamıza ve bütün hocalarımıza çok teşekkür ediyoruz. Türk Halk Müziği’ni bize bu kadar çok sevdirdikleri için hepsine çok teşekkür ediyoruz. Buraya geldiğim zaman gerçekten çok mutlu oluyorum” şeklinde konuştu.

“İPLE ÇEKTİK KURSUN AÇILMASINI”

Dilara Özdel Parak isimli kursiyer de “Geçen sene geldim ilk olarak. Bu sene de devam ediyorum. Kurs çok güzel, emeği geçenlere teşekkür ediyorum” derken kursiyerlerden Fatma İpek Ülger ise iki yıldır kurslara devam ettiğini ifade ederek, “Kurslarımız çok verimli geçiyor, çok memnunum. İple çektik kursun açılmasını. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bir enstrüman çalmak gerçekten çok özel ve güzel bir duygu” diye konuştu.

“AİLECEK ÇOK SEVİYORUZ”

Konservatuvar kursiyerlerinden Şeyma Büyükkuş ise kurslarda üçüncü dönemi olduğunu dile getirerek “Kurslar çok eğlenceli geçiyor. Çok memnunum. Etrafımdaki herkes de çok beğeniyor ve soruyor, ‘ne zaman kayıtlar, biz de gitmek istiyoruz’ şeklinde. Kızım da yazın gitar kursuna geldi, ailecek çok seviyoruz. Herkese tavsiye ediyorum” dedi.

Müzikten tiyatroya, resimden korolara kadar birbirinden farklı alanlarda vatandaşların yeteneklerini keşfederek geliştirmesine fırsat sunan Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı, 2024 Kış Dönemi Kursları 2025 yılı Haziran ayında sona erecek şekilde planlandı.