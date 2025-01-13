‘BİZ’ BUFSAD Kadın Fotoğrafçılar Grubu’nun ‘KATMAN’ Kentin Hafıza Kareleri konulu proje sergisi İFSAK Sergi Salonu’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

BURSA (İGFA) - Aylin Kırgözoğlu küratörlüğünde oluşturulan sergide 17 kadın fotoğrafçının çalışmaları yer alıyor.Sanatın birleştirici gücüyle birlikte üreterek yaşama iz bırakan kadın fotoğrafçılar grubu ‘BİZ’ özgün çalışmalara imza atmaya devam ediyor.

İlk açılışı Bursa’da yapılan serginin ikinci ayağı İFSAK’ta gerçekleşti. İFSAK Başkanı Sn. DaykDanzig ve İfsak Yönetim Kurulu üyeleri katılımıyla gerçekleşen açılış fotoğrafseverlerin yoğun ilgisine sahne oldu.

BİZ BUFSAD Kadın Fotoğrafçılar Grubu 2024 yılı KATMAN konulu proje sergisi İFSAK Sergi Salonu’nda 16 Ocak 2025 tarihine dek izlenimde kalacaktır.