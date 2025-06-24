Karadeniz’in önemli geçim kaynağı fındıktan dünyada ilk defa aktif karbon üretilecek. Ordu’da üretimine başlanılacak aktif karbon savunma sanayinden tıbba, tekstilden gıda sektörüne geniş bir alanda hammadde olarak kullanılacak.ORDU (İGFA) - Ordu’da ilkleri yaşatan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, sanayi alanında da bir ilke imza attı. Ordu’da üretimi yapılan ve sadece meyvesi kullanılan fındığın kabuğunu da değerlendirmek isteyen Başkan Güler dünyada ilk defa fındık kabuğundan aktif karbon üretimi ile sanayide yeni dönem başlattı.

Aktif karbonun üretimi için Ordu’nun Perşembe ilçesi Efirli Mahallesi’nde Aktif Karbon Üretim Tesisi kuruldu. Çalışmaların hızla devam ettiği tesiste yurt dışından gelen teknik ekip ve Ordu Büyükşehir Belediyesi ekipleri makinelerin kurulum çalışmalarında sona yaklaştı.

BÖLGE EKONOMİSİNE GÜÇ KATACAK

Tesiste fındık kabuğu işlenerek aktif karbona dönüştürülecek. Ordu’da sadece yakacak olarak kullanılan fındık kabuğu aktif karbon olarak pek çok alanda kullanılacak. Zehirli gazları süzme, su arıtma, hava temizleme gibi onlarca sektörün ihtiyacı aktif karbon artık Ordu’dan temin edilecek.

Aktif karbonun Ordu’da üretilmesi hem Türkiye’nin dışa bağımlılığını azaltacak hem de bölge ekonomisine güç katacak.