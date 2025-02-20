Savunma sanayide yerli ve milli ürünler Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmeye devam ediyor. Kara Kuvvetleri Komutanlığı, T-70 genel maksatlı helikopter ile HİSAR-O'nun muayene ve kabul faaliyetlerini tamamlandıANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı yaptığı açıklama yeni sistemlerin envantere alındığını duyurdu.



İlgili gelişme Millî Savunma Bakanlığı’nın faaliyetlerine ilişkin Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısında aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde güçlü ve tam bağımsız bir savunma saanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve milli savunma sanayi ürünleri ile Silahlı Kuvvetlerin her geçen gün daha da güçlendiğini belirten Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nca muhtelif miktarlarda “T-70 Genel Maksat Helikopteri“ ile "Hisar-O Füzesi”nin muayene ve kabul faaliyetlerinin tamamlandığı kaydedildi.

HİSAR O+

HİSAR-O+ sistemi standart olarak batarya seviyesinde 18 (3 atıcı araç), tabur seviyesinde 54 (9 atıcı aracı) önleme füzesi bulunduruyor. Savaş uçağı tespit ve takip mesafesi 40-60 km olan sistem >60 hedef takip edebilmektedir. Sistem IIR güdümlü füzeleriyle 25 km, RF güdümlü füzeleriyle tahminen 25-35 km bandında azami menzile sahip.