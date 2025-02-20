Teknoloji dünyasının önde gelen ve alanında uzman şirketlerinden İHS Teknoloji ile fraud.com’un fintech dünyasının hizmetine sunduğu Bulut KYC Platformu, sektörün güvenlik ve kimlik doğrulama standartlarını en üst seviyeye çıkarıyor.İSTANBUL (İGFA) - Türkiye’deki mevzuata tam uyumlu altyapısı ve üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken platform, yükümlü kuruluşların uyumluluk süreçlerini anında ve uygun maliyetle tamamlamalarına imkan tanıyor, MASAK, BDDK, SPK ve BTK gibi yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen teknik standartlara tam uyum gösteriyor.

Fintech dünyasının hızla gelişen ihtiyaçlarına uyum sağlamak, her geçen gün daha önemli bir hale geliyor. İHS Teknoloji, bu dinamik ortamda güçlü bir çözüm sunarak, Bulut KYC servisi ile müşteri kimlik doğrulama süreçlerine yenilikçi çözümler getiriyor. İHS Teknoloji ile fraud.com ortaklığıyla geliştirilen Bulut KYC Platformu, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) yükümlüsü olan ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar için kapsamlı ve ekonomik bir kimlik tespit çözümü sunuyor. Türkiye’deki mevzuata tam uyumlu altyapısı ve üstün teknolojik özellikleriyle dikkat çeken platform, yükümlü kuruluşların uyumluluk süreçlerini anında ve uygun maliyetle tamamlamalarına imkan tanıyor, MASAK, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) gibi yetkili kuruluşlar tarafından belirlenen teknik standartlara tam uyum gösteriyor.

ABD NIST Sertifikalı yüz tanıma teknolojisi ile sahteciliğin önüne geçiliyor

Platform ayrıca, ABD'nin NIST enstitüsü tarafından sertifikalandırılmış yüz tanıma teknolojisi ve ISO 30107-3 canlılık tespiti teknolojileri ile sahtecilik girişimlerini engellemek amacıyla fintech’lere etkin bir altyapı sağlıyor.

Deepfake ve zararlı yazılım tespiti

Yalnızca mevcut değil, gelecekte fintechlerin karşılaşabileceği güvenlik ve düzenleyici ihtiyaçlara da bugünden yanıt verebilecek bir altyapıya sahip olan Bulut KYC servisi, doküman canlılık tespiti, deepfake tespiti, cihaz parmak izi, zararlı yazılım tespiti, ses tanıma ve ses canlılık tespiti gibi ileri düzey biyometrik özellikler, opsiyonel olarak sunuluyor.

“Fintech dünyasına çevik çözümler geliştiriyoruz”

İHS Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Emre Sayın, İHS Teknoloji'nin Türkiye'nin en büyük yönetilen servis sağlayıcılarından biri olduğunu belirterek, “Fraud.com ile güçlerimizi birleştirerek, fintech dünyasının ihtiyaç duyduğu çevik çözümleri sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çözümler, ödeme kuruluşları, elektronik para kuruluşları, kripto varlık hizmet sağlayıcılar ve elektronik ticaret aracı hizmet sağlayıcılar gibi kuruluşların yüksek teknolojili ihtiyaçlarını gerekli standartlara uyum içinde karşılıyor. Önümüzdeki dönemde, yeni ürün ve hizmetlerimizle fintech ekosistemine katkı sunmaya devam edeceğiz” dedi.