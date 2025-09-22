Konya Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu, “2025 TEKNOFEST İstanbul”da elde ettiği başarılarla yine Konya’nın gururu oldu.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren KAPSÜL Teknoloji Platformu, 2025 TEKNOFEST İstanbul’da 63 finalistle farklı kategorilerde yarışırken toplam 18 ödülün sahibi oldu. KAPSÜL, TEKNOFEST İstanbul’da 474 takım ve 1776 katılımcıya da destek sağladı. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yarışmalara katılan tüm gençlere teşekkür ederek, 18 ödülle dönen KAPSÜL Teknoloji Platformu’nu tebrik etti.

TEKNOFEST İstanbul’da 474 takım ve 1776 katılımcıya rehberlik ve destek sağlayan KAPSÜL’den 63 takım farklı kategorilerde finalde yarıştı. Yarışmalarda derece ve mansiyonlarla beraber KAPSÜL’ün ödül sayısı toplam 18 oldu.

BAŞKAN ALTAY GENÇLERİ TEBRİK ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençleri yarınlara hazırlamak için çok önemli projeleri hayata geçirdiklerini, Kapsül Teknoloji Platformu’nun bu anlamda gençlere ve şehre değer katmaya devam ettiğini söyledi.

TEKNOFEST İstanbul’a takılan tüm gençlere teşekkür eden Başkan Altay, ödül alan takımları ve emek veren herkesi tebrik etti.

TAKIMLAR BİRİNCİLİK İÇİN REKABET ETTİ

KAPSÜL Teknoloji Platformu’nun İstanbul'daki yarışma sürecinde; proje geliştirme, başvuru, malzeme, raporlama ve sunum aşamalarında teknik danışmanlık ve mentorluk desteği sunduğu finalist takımlar şu şekilde:

Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması’nda Kapsül G-Force, İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması’nda Kapsül Mavi Hilal İYT, Kapsül Karatay Bilsem Kontra, Kapsül MSR Magma ve Aselsan Konya Robotik Tulpar-G, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması’nda Kapsül Anamas, Ayzek Sona, Ayzek Astra ve Ayzek Alventure, Akıllı Ulaşım Yarışması’nda Kapsül MSR Yakamoz, Çevre ve Enerji Teknolojileri Yarışması’nda ChemNova, Tarım Teknolojileri Yarışması’nda Kapsül AgroByte Vision, Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda Ayzek BeBİK, Havacılıkta Yapay Zeka Yarışması’nda Kapsül AAR-99, Psikolojide Teknolojik Uygulamalar Yarışması’nda Kapsül PsycheMergen, Blokzincir Yarışması’nda Kapsül Flowpass, Helikopter Tasarım Yarışması’nda Kapsül NEÜ GEN-X ve Kapsül HÜZME Rotorlu Araç Takımı, Güvenli Uydu Haberleşmesi Yarışması’nda Kapsül Signal Guard, Teknofest Robolig Yarışması’nda Kapsül Alpagut, Onkolojide 3T Yarışması’ nda Kapsül OnkoNixAi, Mesleki Yetenek Yarışması’nda Aselsan Konya Pano ve Aselsan Konya PCB, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması’nda Kapsül Pulsar AGV ve Kapsül Raclab Faal, Sağlıkta Yapay Zeka Yarışması’nda Ai-Lab Bioverse, TEKNOFEST N’Sosyal Super App Creathon’da Kapsül Findomap, Drone Şampiyonası’nda Koray FPV yer aldı.

Bununla birlikte KAPSÜL takımları, çeşitli yarışmalarda önemli dereceler de elde etti.Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması’nda Kapsül MFL Sirius Görsel Tasarım Ödülü birincilik ve İvmelenme Kategorisi üçüncülük, Drone Şampiyonası Yarışması’nda Koray FPV 2. Etap sıralaması üçüncüsü, İnansız Deniz Aracı Yarışması’nda Kapsül Raclab Ezel Performans yedincisi ödülü, Robotaksi-Binek Otonom Yarışması Hazır Araç Kategorisi'nde Kapsül Raclab Sigun ikincilik ve En Özgün Yazılım Ödülü, İnsansız Su Altı Yarışması’nda Kapsül Raclab Nova birincilik ve En İyi Takım Ruhu Ödülü, Su Altı Roket Yarışması’nda Kapsül Mavi Roket En Özgün Tasarım Ödülü, İnsansız Hava Araçları Yarışması’nda Kapsül Raclab Tulpar’s üçüncülük ve Danışman üçüncülük, Mimari ve Görsel Tasarım Yarışması (Şampiyonlar Ligi Pavilyonu)’nda ise Trentar Türkiye üçüncülüğü, Helikopter Tasarım Yarışması'nda Kapsül Hüzme Rotorlu Araç Takımı ikincilik, Eğitim Teknolojileri Yarışması'nda Ayzek BeBİK Takımı üçüncülük, Biyoteknoloji İnovasyon Yarışması'nda Kapsül G-Force Takımı ikincilik ödülü ve En İyi Sunum Ödülü, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışması' nda Kapsül Raclab Faal Takımı Mansiyon üçüncülük, N’ Sosyal Super App Creathon Yarışması'nda Findomap Takımı birincilik elde etti.