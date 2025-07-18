Edirne ve İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 26 kilo 120 gram skunk ve 16 bin Euro nakit para ele geçirildi. Uluslararası uyuşturucu ticareti suçundan 4 şüpheli tutuklandı.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlükleri, Kapıkule Gümrük Kapısı’nda ve İstanbul’da eş zamanlı uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi.

Operasyonlarda, 26 kilo 120 gram skunk maddesi ve 16 bin Euro nakit para ele geçirildi; 4 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre Kapıkule Gümrük Kapısı’nda, Gümrük Kaçak İstihbarat Şube Müdürlüğü ile iş birliği içinde yapılan tır aramasında, A.K. ve Y.K. adlı şüpheliler yakalandı.

Aramalar sonucunda 26 kilo 120 gram skunk maddesi bulundu.

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak alıcılara yönelik operasyon düzenlerken bu operasyonda A.A. ve M.Ç. adlı şüpheliler yakalanırken, uyuşturucu ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 16 bin Euro nakit para ele geçirildi.“Uluslararası Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan gözaltına alınan A.K., Y.K., A.A. ve M.Ç., adli makamlarca tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.