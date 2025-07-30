Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihale edilen hizmet, mal ve yapım işlerindeki fiyat farkı esaslarında değişiklik yapılmasına karar verildi.ANKARA (İGFA) - Resmi Gazete’de yayımlanan kararla 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında ihale edilen hizmet alımları, mal alımları ve yapım işlerine ilişkin fiyat farkı esaslarında değişiklik yapıldı.

Söz konusu karar, ilgili esasların yürürlüğe konulmasını içeririken, değişiklikler, 4734 Sayılı Kanun’a göre ihale edilen işlerde fiyat farkı hesaplamalarına yönelik yeni düzenlemeleri kapsadı.

Hizmet, mal ve yapım işlerinde uygulanacak fiyat farkı esaslarında güncellemeler getirerek, kamu ihale süreçlerinde yükleniciler ve idareler arasındaki mali dengeleri düzenlemeyi hedefledi.

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