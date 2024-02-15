Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci Türkiye Filistin Kardeşliği ve Aziz Şehitlerimizi anmak adına Bayburt Kalesi'nde Uluslararası Bayburtlu Sanatçılar Derneği Başkanı Ülkü Koçan tarafından düzenlenen Türk Bayrağı Solo Sergisi'nin açılışını yaptı.

Programa Siyasi Parti temsilcileri ve hemşerilerimiz katılım sağladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın seslendirilmesiyle başlayan serginin hazırlanmasında emeği geçenlere Başkanımız Pekmezci teşekkür etti.

Başkanımız Hükmü Pekmezci'nin sergiye destekte bulunanlara onur belgesi takdim ettiği program şehitlerimiz için yapılan duanın ardından sona erdi.