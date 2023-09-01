Kaleardı mahallesinde yamaç taşlarının düşerek tehlike oluşturmaması için Bayburt İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından taş kesme ve fileleme çalışmaları başlatıldı. Titizlikle devam eden çalışmaları yerinde inceleyen Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, ekiplerden ve yüklenici firma yetkilisinden bilgi aldı.

Sürücü ve yayaların kullandığı güzergahın güvenli bir hale getirilmesi için sürdürülen çalışmaların ekim ayının sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. Öte yandan yaklaşık 1 ay sürecek olan çalışmalar nedeniyle de Bent köprüsü ile Kaleardı Mahallesi camisinin bulunduğu yol güzergahı araç ve yaya ulaşımına kapatıldı.