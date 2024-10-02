Keşan Belediyesi’nin Tayyip Akalın Caddesi’nde yaptığı yol ve kaldırım çalışmaları sırasında, kaldırımların tahrip edildiği ve kablolarında kimliği belirsiz kişilerce alındığı öğrenildi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Belediyesi Tayyip Akalın Caddesi’nde yapılan yol ve kaldırım çalışmaları sırasında, kaldırımların tahrip edildiği ve kablolarında kimliği belirsiz kişilerce alındığınıntespit edilmesi üzerine sosyal medyasından konuyla ilgili olarak bir yazılı paylaşım yapıldı.

Paylaşım şöyle; “Dr. Tayyip Akalın Caddesi’nde tamamladığımız yol ve kaldırım yapım işi çalışmaları sırasında, bölgedeki kabloların kimliği belirsiz kişilerce alındığını üzülerek öğrendik.

Bu sırada Keşan’ı güzelleştirmek amacıyla tüm vatandaşlarımızın kullanımına sunduğumuz kaldırımlarımız da tahrip oldu. Bu durum, hem bölgede yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatını olumsuz etkiledi hem de belediyemizin Keşan’ı modern ve estetik bir görünüme kavuşturma çalışmalarına engel teşkil etti.

Kabloların çalınması ve kaldırımların zarar görmesi, kamu malına zarar vermekle kalmayıp, şehrimizin gelişimine katkıda bulunan projelerin gecikmesine neden olmuştur.

Zarar gören kaldırımların ve altyapının en kısa sürede onarılması için ekiplerimizi bölgeye yönlendirdik.

Keşan Belediyesi olarak hatırlatmak isteriz ki, belediye malına zarar vermenin cezası, mala zarar verme suçunun nitelikli hallerinin düzenlendiği TCK md.152 kapsamında değerlendirilir.

Dolayısıyla, belediye malına zarar kişi veya kişiler hakkında 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Tüm hemşehrilerimizi bu konuda daha dikkatli ve duyarlı olmaya davet ediyoruz. Herhangi bir olumsuz durumla karşılaşan vatandaşlarımızın, durumu vakit kaybetmeden belediyemize veya emniyet güçlerine bildirmelerini rica ederiz.

Bizler, birlik ve beraberlik içinde Keşan’ımızı daha güzel, daha yaşanabilir kılmak için çalışmaya devam edeceğiz.”