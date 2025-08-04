Kahramanmaraş’ta faaliyetlerini sürdüren Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği’nin paylaşımına Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli kayıtsız kalmadı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Geçtiğimiz günlerde Çakırdere Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınında evleri yanan aileleri ziyaret eden Şahbaz Derneği, yangında bisikletleri yanan çocukların taleplerini gündeme getirmişti. Bu çağrıya duyarsız kalmayan Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanlığı, çocukların bisiklet hayallerini gerçeğe dönüştürme sözü verdi.

Ülkü Ocakları ekipleri, yangının ilk dakikalarından itibaren sahada hem söndürme ve soğutma çalışmalarına destek olmuş, hem de insani yardımların koordinasyonunu sağlamıştı. Başkan Gedemenli’nin Şahbaz Derneği paylaşımına kayıtsız kalmayışı ise Ülkü Ocaklarının orman yangını mesaisini çocukların yüzlerinde umut dolu bir tebessümle taçlandıracak.

Ülkü Ocakları Kahramanmaraş İl Başkanı Ali Rıza Gedemenli, "Genel Başkanımız Sayın Ahmet Yiğit Yıldırım Beyefendi’nin talimatları doğrultusunda, Ülkü Ocakları İl Başkanlığımız ve ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızla birlikte yangının ilk dakikalarından itibaren sahadaydık. Hem yangın söndürme ve soğutma çalışmalarında görev aldık hem de yangında görev yapan ekiplerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için seferber olduk. Şimdi de orman yangınında bisikletleri yanan yavrularımızın bisiklet hayallerini gerçeğe dönüştürerek onların yüzlerindeki mutluluğa ortak olacağız. Ülkü Ocakları olarak Türk milletinin her daim emrindeyiz ve her zaman sahadayız" diye konuştu.