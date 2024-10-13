Kahramanmaraş'ta Onikişubat ve Dulkadiroğlu MHP ilçe başkanlıkları, kadına yönelik şiddete karşı dikkat çekici bir farkındalık kampanyası başlattı.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş'ta MHP'lilerin Kampanya kapsamında, erkeklere gül dağıtılarak "Erkeğin eline bıçak değil, gül yakışır" mesajı verildi.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı ve MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı tarafından yürütülen bu etkinlik, kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılmasını amaçlandı.

MHP Onikişubat İlçe Başkanı Ömer Emrah Satıcı, kampanyanın amacını anlatarak, erkeklerin kadınlara karşı saygı ve sevgi dolu bir tutum sergilemesinin önemine vurgu yaptı. "Bugün, erkeklere gül dağıtarak, bu gülleri annelerine, eşlerine ya da sevdiklerine götürmelerini istedik" diyen Başkan Satıcı, "Böylelikle kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi ve toplumda sevgi, saygı bağlarını güçlendirmeyi hedefledik" dedi.

MHP Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Muhammet Paçacı ise, kampanyanın özellikle erkeklere yönelik bir farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti. Paçacı:, "Bu kampanya ile erkeklere, kadına şiddetin önlenmesi için bir mesaj vermek istedik. ‘Erkeğin eline silah değil, gül yakışır’ sloganıyla hareket ettik. Erkeklerden, akşam evlerine döndüklerinde bu gülleri eşlerine, annelerine veya kızlarına vermelerini rica ettik" diye konuştu.

Kampanya halk ve esnaflar arasında büyük ilgi gördü.