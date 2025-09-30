Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi.Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, 8 kişi hakkında ise 4733 Sayılı Kanun kapsamında idari işlem uygulandı.