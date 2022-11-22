Kültür Merkezi Tiyatro Salonunda 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele günü münasebetiyle gerçekleşen konferansın açılış konuşmasını Rektör Prof. Dr. Mutlu Türkmen yaptı. Kültürümüzde kadına verilen değerin önemini tarihimizdeki kadın figürlerimizde görebileceğimizi söyleyen Rektör Türkmen, sağlıklı toplumların sağlıklı aile yapıları ile mümkün olacağını ve bunu sağlanmakta kadına ve erkeğe müşterek sorumluluklar düştüğünü belirtti. Rektör Türkmen, huzurlu toplumun temel taşı olan ailenin, yalnız kadına şiddetle değil her türlü kültürleşmiş şiddetle mücadele etmekle korunacağını söyledi. Bu mücadelenin şiddet kavramını kadın kavramından uzaklaştıracağını belirten Rektör Türkmen, konuşmasını etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederek sonlandırdı.



Konferansta konuşan Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Huriye Kadakal ise, kadına şiddetin aile yapısını tehdit eden önemli unsurların başında geldiğini ifade ederek kadına şiddeti engellemek adına gerek devlet kurumların gerekse sivil toplum örgütlerinin yapmış olduğu çalışmaların toplumda farkındalığı artırması nedeniyle bu gibi çalışmaların devamlılığının önemine değindi.





Konferansa konuşmacı olarak katılan Komiser Özgür Arat, aile içi şiddetin ağırlıklı olarak kadına yöneldiğini ve bu nedenle 2018’den beri “Kadın Destek Uygulaması (KADES)” kullanıldığını söyledi. KADES'in Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmış ve acil durumlara hızlı bir şekilde müdahale şansı veren önemli bir uygulama olduğuna değinen Arat, her yıl binlerce kadının hayatını bu uygulamanın kurtardığını söyledi. Bir diğer konuşmacı Polis Memuru Kübra Ergin ise KADES uygulaması hakkında veriler paylaştı. Tamamen yerli ve millî bir uygulama olan KADES’in yalnızca kadınların kullanımı için programlandığını, aile içi şiddet mağduru kadınların cihaz konum bilgisini Acil Çağrı Merkezi ile paylaşarak olay yerine en yakın ekip veya devriyenin sevk edilmesine olanak sağladığını dile getirdi.



Konferansa Rektör Mutlu Türkmen ile birlikte Bayburt İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ümmügülsüm Erdoğan, Prof. Dr. Mahir Kadakal, Prof. Dr. Ali Savaş Bülbül, Kadın ve Aile Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Huriye Kadakal ile birlikte akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz katıldı.