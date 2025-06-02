Haziran ayının ilk Kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında saat 15.00'te toplanması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün yapılacak Kabine toplantısında, Türkiye’nin iç ve dış gündemini yakından ilgilendiren kritik konular ele alınacak.
Toplantıda, komisyonda kabul edilen 10. Yargı Paketi, ''Terörsüz Türkiye'' süreci, İsrail'in Gazze'ye süren saldırıları ve ekonomik gelişmelerin gündeme gelmesi bekleniyor.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK
Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın alınan kararları kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.