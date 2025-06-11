Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milli muharip uçak KAAN’ın Endonezya’ya 48 adetlik rekor ihracat anlaşmasını duyurdu. Türkiye’de üretilecek uçaklar, Endonezya’nın yerel kabiliyetleriyle desteklenerek teslim edilecek.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye’nin savunma sanayisindeki gurur kaynağı milli muharip uçak KAAN ile ilgili tarihi bir gelişmeyi açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Endonezya arasında imzalanan anlaşma kapsamında, 48 adet KAAN uçağın Türkiye’de üretilerek Endonezya’ya ihraç edileceğini duyurdu.

YERLİ ÜRETİMDE İŞ BİRLİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KAAN’ın üretiminde Endonezya’nın yerel kabiliyetlerinden de yararlanılacağını belirterek, bu anlaşmanın Türk savunma sanayisinin ulaştığı noktayı gözler önüne serdiğini vurguladı.

Anlaşma, iki ülke arasındaki dostluk ve iş birliğini güçlendiren önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

https://twitter.com/RTErdogan/status/1932726635649720653

“TÜRKİYE VE ENDONEZYA’YA HAYIRLI OLSUN”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu anlaşmanın Türkiye ve Endonezya için 'hayırlı' olmasını temenni ederken, "Ortaya koyduğu irade ile anlaşmanın imzalanmasında büyük pay sahibi olan değerli mevkidaşım Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto’ya selam ve teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.

SAVUNMA SANAYİİ VE TUSAŞ’A TEBRİK

Savunma Sanayii Başkanlığı ve Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) başta olmak üzere, bu rekor ihracat sözleşmesinde emeği geçen tüm kuruluşları tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savunma sanayisine verdikleri desteği kararlılıkla sürdüreceklerini belirterek, “Savunma sanayimizin daha da güçlenmesi için her türlü desteği verdiğimiz, bundan sonra da destekleyeceğimiz firmalarımızın başarılarının devamını diliyor, savunma sanayiinde çalışan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum” dedi.