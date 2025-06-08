Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kurban Bayramı tatili süresince Niğde-Adana Otoyolu Alın Gişeleri’nde Pınarcık Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nca alınan trafik önlemlerini yerinde inceledi.ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakcı, Kurban Bayramı tatili kapsamında trafik güvenliğini sağlamak için yürütülen çalışmaları denetlemek üzere Niğde-Adana Otoyolu’ndaki Alın Gişeleri’ni ziyaret etti.

Pınarcık Otoyol Jandarma Karakol Komutanlığı’nca uygulanan trafik tedbirlerini yerinde inceleyen Orgeneral Çardakcı, bayram süresince vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için alınan önlemleri değerlendirdi.