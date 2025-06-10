İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın göreve geldiği günden itibaren başlattığı altyapı seferberliği kapsamında, kent genelinde 1,3 milyar liralık yatırımla tamamlanan yağmur suyu ayrıştırma hatlarının uzunluğu 75 kilometreye ulaştı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, sağlıklı altyapı için birleşik sistemle çalışan yağmur suyu ve atık su kanallarını ayrıştırma çalışmalarına devam ediyor.

Son bir yılda kent genelinde yapılan yatırımlar 1 milyar 313 milyon liralık yatırımla toplam 75 kilometreye ulaştı. Bu çalışmalar sayesinde aşırı yağışlarda bu baskınları yaşanması önlendi, hatlardaki yükün hafifletilmesiyle Körfez’in temizlenmesi sürecine de katkı sağlandı.

HANGİ İLÇELERDE NE KADAR ÇALIŞMA YAPILDI?

İZSU Genel Müdürlüğü’nün kentte yürüttüğü yağmur suyu ayrıştırma çalışmaları kapsamında Aliağa’da 6,2 kilometre, Balçova’da 500 metre, Bayraklı’da 10 kilometre, Bergama’da 1,7 kilometre, Bornova’da 16,5 kilometre, Buca’da 3,8 kilometre, Çeşme’de 500 metre, Çiğli’de 2 kilometre, Foça’da 2 kilometre, Gaziemir’de 2 kilometre, Güzelbahçe’de 500 metre, Karabağlar’da 4,5 kilometre, Karşıyaka’da 2 kilometre, Konak’ta 4,5 kilometre, Menderes’de 6,5 kilometre, Menemen’de 2,3 kilometre, Narlıdere’de 500 metre, Ödemiş’te 2 kilometre, Seferihisar’da 1,5 kilometre, Torbalı’da 2,5 kilometre, Urla’da 2,5 kilometre uzunluğunda hat tamamlandı.