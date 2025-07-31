İzmit Belediyesi, Solaklar Köyü'nde ekilen 4 dönümlük balkabağı tarlasından 2,5-3 ton ürün bekliyor. Başkan Hürriyet, uygun koşullarda ürünün uzun süre saklanabileceğini, gelecek yıl karpuz gibi farklı ürünler dikmeyi planladıklarını söyledi.İZMİR (İGFA) - İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür ve Kırsal Hizmetler Müdürü İsmet Kunttaş ile birlikte tarlayı gezen Başkan Hürriyet, ürünlerin depolanmasının da kolay olduğunu vurgulayarak, “Kabaklarımız betona değmediği sürece 4-5 ay saklanabiliyor. Uygun koşullarda bir yıla kadar dayanabiliyor. Böylece bu ürünü kış boyunca kullanabileceğiz” dedi.

KABAKTAN SONRA KARPUZ VE SEBZE ÜRETİMİ DE GÜNDEMDE

Aynı araziye önümüzdeki yıl farklı bir ürün ekilebileceğini belirten Başkan Hürriyet, “Aynı ürünü her yıl aynı yere ekmek toprakta verimi azaltıyor. O yüzden seneye karpuz ya da sulak alanlara uygun başka bir sebze ekmeyi planlıyoruz” dedi. Tarlanın sulama imkanının güçlü olduğunu belirten ekip, toprak yapısının da verime katkı sunduğunu ifade etti.

Başkan Hürriyet, üretimi büyütme hedefi doğrultusunda, bölgedeki üretici Kenan Vural’ın da destek sunduğunu belirterek, “Kenan abimize teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, seneye üretimi komşu tarlaya taşıyacağız. Yerli üreticimizin bu dayanışması bizim için çok kıymetli” dedi.

Belediyenin üretim faaliyetlerinin yalnızca gündüzle sınırlı kalmadığını vurgulayan Başkan Hürriyet, “Şu anda saat akşam ama personelimiz hâlâ sahada. Sabah 06.30’da nohut tarlasına gidip hasat yaptılar. Mesai gözetmeksizin, halkımıza katkı sunmak için tüm ekip canla başla çalışıyor” diye konuştu.

Başkan Hürriyet konuşmasını, üretimin kente sağladığı doğrudan katkıya dikkat çekerek sonlandırdı: “Sizin için var gücümüzle, sabah kaçta olursa olsun, akşam kaçta olursa olsun üretmeye devam ediyoruz. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, başkan yardımcılarıma ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.