Türkiye’nin dört bir yanından gelen besicilerin, kurbanlık hayvanlarını vatandaşlarla buluşturduğu İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı bu yıl da yoğun ilgi gördü. Hayvan Pazarı’nda satışların sonuna gelinirken İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan da alanda açıklamalarda bulunduKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda günler önce başlayan kurbanlık satışlarının sonuna gelindi.

Besiciler, kurbanlık hayvanlarını veteriner kontrolünden geçirerek hijyenik koşullarda vatandaşla buluştururken modern hayvan pazarı bu yıl da yoğun ilgi gördü. İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Erdem Arcan, Modern Hayvan Pazarı’nda satıcı ve alıcıların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını belirti.

MODERN BİR HİZMET VERİYORUZ

Arcan yaptığı açıklamada, “İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı, 14 Haziran’da kuruldu. Burada satıcı ve alıcılara modern bir hizmet veriyoruz. Tuvalet, banyo ve mescit imkanlarının yanında veteriner hekimleri de 22 gün boyunca hizmet sundu. Yarın satışların son günü. Satıcılar ve alıcılar bizlere teşekkür etti. Modern Hayvan Pazarı’ndaki kurbanlıkların çoğu satıldı. Kurban Bayramı boyunca sahada olarak hizmetlere devam edeceğiz" dedi.