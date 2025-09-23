Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Mustafa Pehlivan Parkı’na güneş enerjili 4G kamera sistemi kurarak parkın güvenliğini artırdıKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından Mustafa Pehlivan Parkı’na güneş enerjisiyle çalışan ve 4G teknolojisine sahip modern kamera sistemi kuruldu.

Yeni sistem sayesinde parkı ziyaret eden aileler ve çocuklar artık çok daha güvenli bir ortamda vakit geçirebilecek. Gelişmiş teknolojiye sahip kameralar, hem olası olumsuzlukların önüne geçilmesine katkı sağlayacak hem de mahalle sakinlerinin huzurunu artıracak.

İzmit Belediyesi Bilgi İşlem Müdürü Samet Can Demir, yapılan çalışmaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Parklarımızı çocuklarımız ve ailelerimiz için güvenli alanlar haline getirmeyi önceliğimiz görüyoruz. Teknolojiyi güvenlik hizmetlerinde en etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Devrim Bal ise parkların güvenlik açısından da güçlendirildiğinin altını çizerek, “Parklarımızı sadece estetik açıdan değil, güvenlik açısından da güçlendiriyoruz. Mustafa Pehlivan Parkı’na kazandırılan bu sistemle vatandaşlarımız gönül rahatlığıyla parklarımızı kullanabilecek.” ifadelerini kullandı.