Kocaeli İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda Türkiye’nin dört bir yanından gelen besiciler büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını, veteriner kontrolünden geçirerek hijyenik koşullarda vatandaşlarla buluşturuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kurban Bayramı’na sayılı günler kala İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı’nda kurbanlık satışları başladı. Türkiye’nin dört bir yanından gelen besiciler, büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını vatandaşlarla buluşturuyor. Pazarda hem satıcılar hem de alıcılar için tüm detaylar düşünülerek hazırlanan alan, bu yıl da yoğun ilgi görüyor.

“7/24 VETERİNER HİZMETİ VERİLİYOR”

İzmit Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Dr. Mehmet Çetinkaya, kurban satış alanında 7/24 veteriner hizmeti verildiğini belirtti. Dr. Çetinkaya, “2025 yılında da kurban satış yerimiz faaliyetlerine başladı. Türkiye’nin çeşitli illerinden besicilik yapan hayvan sahipleri alanımıza iştirak ettiler. Alanda veteriner hekimlerimiz tarafından 24 saat hizmet veriliyor. Gelen kurbanlıklarımız, veteriner hekimlerimizin kontrolünde pasaport ve diğer kontrolleri yapılarak alana alınıyor. Dini vecibelerini yerine getirmek isteyen vatandaşlarımız, hiçbir sıkıntı yaşamadan veteriner hekim kontrolünden geçmiş kurbanlıklardan satın alarak kurban bayramlarını eda edebilirler” dedi.

BESİCİLERDEN BELEDİYEYE TEŞEKKÜR

Yıllardır İzmit’te kurban satışı yaptığını belirten yetiştirici Davut Çakır ise belediyenin sağladığı imkanlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çakır, “Kurban satışı için yıllardır İzmit’e geliyoruz. İzmit Belediyesinden memnunuz. Belediyenin bize sağladığı yer ve imkanlar çok güzel. Kurbanlarımız buraya veteriner kontrolü ile iniyor. Çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.

HİJYENİK VE DÜZENLİ SATIŞ ORTAMI

Hijyen koşullarının ön planda tutulduğu Modern Hayvan Pazarı’nda vatandaşlar gönül rahatlığıyla kurbanlıklarını seçip satın alabiliyor. İzmit Belediyesi, kurban bayramı süresince pazarda hem hayvan sağlığı hem de vatandaşların güvenliği için gerekli tüm önlemleri almaya devam edecek.