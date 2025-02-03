Kocaeli İzmit'te Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak’ta çöpleri bilinçli olarak saçan şahsı güvenlik kamerası yardımıyla yakalandı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Cedit Mahallesindeki çöp tartışmalarına son noktayı koydu.

İzmit’te çöpleri bilinçli olarak saçan şahıs kameraya yakalandı!

Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak’ta süregelen şikayetlerin ardından bölgeye güvenlik kamerası takan İzmit Belediyesi, sorunun kaynağını buldu.

Başkan Hürriyet, Cedit Mahallesi Bostanlar Sokak’ta sürekli gelen çöp şikayetlerini incelediklerini belirterek, "Taktığımız kameralar sayesinde sorunun kaynağını tespit ettik. Gece 5 sularında bir şahıs, çöp konteynerine yanaşıp çöpleri etrafa saçarak mahallemizi kasıtlı olarak kirletiyor. İzmit Belediyesi olarak kentimizin temizliği ve düzeni için tüm imkanlarımızı kullanıyoruz. Çevreyi kirletenleri, halkımızın huzurunu bozanları belirlemek için ısrarlı takipteyiz. Bu şehirde kimsenin keyfine göre hareket edip ortak yaşam alanlarını sabote etmesine izin vermeyeceğiz. İzmit’i korumak için ne gerekiyorsa yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.