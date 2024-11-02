Kocaeli'de İzmit Belediyesi'nin AB projesi HIKE ile düzenleyeceği ve sağlıklı bir yaşam tarzı aşılamak adına organize edilen uluslararası yürüyüş rotalarında ilk durak tamamlandı.KOCAELİ (İGFA) - Tarih ve spor kenti İzmit’te hoşgörü yolu kültür rotası etkinlikleri devam ediyor. Projenin İzmit’teki ilk rotası tamamlandı.

İzmit Belediyesi Spor İşleri ve Strateji Geliştirme Müdürlüklerinin ortaklaşa çalışmasında hayata geçirilecek olan projeler kapsamında İzmit şehir merkezindeki tarihi mahallelerde yürüyüş gerçekleşti.

Yüz kişinin katıldığı yürüyüşün ardından Talk and Smile Kafe’de doğa yürüyüşüne fiziksel hazırlık atölye çalışması yapıldı.

Bu arada HİKE Projesi kapsamında Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Murat Son ve öğrenciler, her yürüyüş öncesi ve sonrası katılımcılardan sağlık testi alıyor. Bu testler ile proje sonunda yürüyüşün sağlığa etkisi bilimsel olarak ortaya konulacak. HIKE yürüyüş rotaları diğer günlerde de devam edecek.