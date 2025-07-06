Kocaeli'de İzmit Belediyesi, yaz akşamlarını çocuklar için daha eğlenceli hale getirmek amacıyla "Çocuk Sinema Geceleri" etkinliklerini başlattı. İlk gösterim Akmeşe Kapalı Pazar Alanı’nda yapıldı.KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi tarafından düzenlenen Çocuk Sinema Geceleri etkinliği, Akmeşe Kapalı Pazar Alanı’nda başladı. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte, çocuklara özel hazırlanan programla keyifli anlar yaşandı.

Etkinlik kapsamında çocuklar için yüz boyama etkinliği düzenlenirken, İzmit Belediyesi tarafından pop corn, kek ve limonata ikramı yapıldı. Sinema gecesi boyunca hem çocuklar hem de aileleri güzel vakit geçirdi.

Programa, İzmit Belediye Meclis Üyesi Turgut Kocacık, Köy Hizmet Masası Sorumluları Ali Filiz ve İsmail Akdeniz de katılarak çocukların sevincine ortak oldu.

İzmit Belediyesi, yaz boyunca farklı mahallelerde düzenlenecek sinema geceleriyle çocuklara eğlenceli anlar yaşatmayı hedefliyor.