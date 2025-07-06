Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde başlayan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle söndürüldü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, bölgeye giderek çalışmaları yerinde inceledi ve kahraman ekiplere teşekkür etti.MANİSA (İGFA) - Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi’nde başlayan orman yangını, karadan ve havadan yapılan yoğun müdahalelerle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın nedeniyle Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli mahallelerinde tedbir amaçlı tahliye gerçekleştirildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak söndürme çalışmalarını yürüten itfaiye ve diğer ekiplerle bir araya geldi. Manisa Valiliği koordinasyonunda yürütülen çalışmalara, Büyükşehir Belediyesi’nin 13 itfaiye aracı, 2 dozer, 2 su tankeri, 1 hasta nakil ambulansı, 2 ikram aracı ve 50’den fazla personeliyle destek verdiğini belirten Dutlulu, ekiplerin fedakârca çalıştığını vurguladı.

Başkan Dutlulu, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Alevlerle savaşarak ormanlarımızı ve geleceğimizi koruyan kahraman itfaiyecilerimize, orman teşkilatımıza, sahada görev yapan tüm kamu personelimize ve tankerleriyle su taşıyan gönüllü vatandaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Allah hepsini korusun. Dualarımız, canla başla mücadele eden kahramanlarımızla” dedi.