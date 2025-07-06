Ankara Keçiören Belediyesi Gül Adası Çocuk Gelişim Merkezi’nin minik öğrencileri, Atatürk Çocuk Trafik Eğitim Parkı içerisinde yer alan Kültür Elçileri Çocuk Sanat Müzesi’ni ziyaret etti.ANKARA (İGFA) - Sanat Merkezini eğlenceli resim çizme etkinliğiyle renklendiren minikler sosyalleşerek yeni bir yer keşfetmenin keyfini çıkardı. Miniklerin el becerilerinin ve yeteneklerinin geliştirilmesini hedefleyen etkinlikte birbirinden güzel resimler ortaya çıktı. Öte yandan öğrenciler Altınpark’ta düzenlenen piknik etkinliğine de katılarak keyifli anlar yaşadı. Doğayla iç içe oyunlar oynayıp eğlenen minikler, enerjilerini doyasıya harcayarak unutulmaz bir güne tanıklık etti.

ÇOCUKLARI SANATLA VE DOĞAYLA BULUŞTURUYORUZ

Çocukların yeteneklerini ortaya çıkarmak için açtıkları Çocuk Sanat Merkezi’nin büyük ilgi gördüğünü kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Çocuklarımız, Sanat Merkezimizde aldıkları eğitimlerle hayal güçlerini geliştirme fırsatı buluyor. Sevgili çocuklarımızın sosyalleşmeleri ve yeni yerler keşfetmeleri için düzenlenen etkinliklerimiz artarak devam edecek. Geleceğimizin teminatı olan yavrularımızı sanatla, doğayla, bilgiyle buluşturmayı sürdüreceğiz” dedi.