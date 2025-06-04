Kocaeli İzmit Belediyesi, kentin tarihi belleğini kayıt altına alan özel bir yayına imza attı.KOCAELİ (İGFA) - Tarihi Kapanca Sokak’ı merkezine alan ve Türkçe ile İngilizce olarak iki dilde hazırlanan dergi, İzmit’in kültürel mirasını ulusal ve uluslararası kamuoyuyla buluşturuyor

Köklü geçmişiyle medeniyetlere ev sahipliği yapmış, her taşında tarih, her köşesinde bir hikâye barındıran kadim şehir İzmit’in kalbi, Kapanca Sokak’ta yeniden atıyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in vizyoner dokunuşuyla yeniden hayat bulan bu tarihi sokak, hem yerli hem de yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekecek nitelikte bir kültür rotasına dönüştü. Bu benzersiz miras, artık Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanan özel bir dergiyle tüm dünyaya tanıtılıyor.

BİR SOKAĞIN HİKÂYESİ, BİR KENTİN KİMLİĞİ

Kapanca Sokağı anlatan dergi; yalnızca bir tanıtım yayını değil, İzmit’in ruhunu sayfalara taşıyan bir kültür belgesi niteliği taşıyor. Dergide; kentin sosyal ve kültürel yaşamına değer katan Şiir ve Edebiyat Evi, geçmişin buharını günümüze taşıyan Süleyman Paşa Hamamı (Şehr-i İzmit), Türk kahvesinin 600 yıllık serüvenini anlatan "Altı Asırlık Hatır: Türk Kahvesi Sergisi", tarihin izlerini yaşatan İzmit’in İzleri Anı Evi ve kadınların sosyal yaşamda güçlenmesine katkı sunan Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi gibi pek çok özel mekâna dair bilgiler yer alıyor. Oyuncak Müzesi, Basın Müzesi, Atatürk ve Milli Mücadele Anı Evi ile Yeni Hamam da dergide geniş bir yer buluyor. Bu mekânlar yalnızca geçmişi hatırlatmıyor, aynı zamanda geleceğe uzanan bir kültürel köprü kuruyor.

KAPANCA SOKAK FESTİVALİ: GEÇMİŞLE GELECEĞİ BULUŞTURAN KÜLTÜREL ŞÖLEN

Derginin en dikkat çeken bölümlerinden biri ise Kapanca Sokak Festivali’ne ayrıldı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen ve bu yıl ikincisi uluslararası boyutta gerçekleştirilen festival, Kapanca Sokak’ta adeta kültürel bir rönesans başlattı. “Bir şehrin gerçek ruhu, o sokaklarda yaşanan kültürel miras, sanat ve insan hikâyeleriyle şekillenir” anlayışıyla yola çıkan festivalin bu yılki teması ise şiir ve edebiyat oldu.

ŞEHRİN KÜLTÜR DAMARLARINDA YENİDEN CAN SUYU OLDU

5 farklı ülkeden sanatçının katıldığı festival, tarihsel dokuyla çağdaş sanatı buluşturdu; ziyaretçilerine zamanda yolculuk hissi yaşattı. Yalnızca bir etkinlik değil, İzmit’in kültürel belleğine kazınan bir gelenek olma yolunda hızla ilerleyen Kapanca Sokak Festivali, şehrin kültür damarlarında yeniden can suyu oldu.

KAPANCA SOKAK HARİTASI VE YENİ PROJELERLE DAHA DA GÜÇLENİYOR

Dergide ayrıca İzmit Belediyesi tarafından bölgede sürdürülen projeler ve Kapanca Sokak Haritası da yer alıyor. Ziyaretçilerin adım adım keşfe çıkabileceği bu harita, sokaktaki kültürel noktaları birer durağa dönüştürüyor. Her bir durakta geçmişin fısıltılarına kulak vermek mümkün.