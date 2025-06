Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında bin 782 çiftçiye toplam 6 bin 500 paket (163 ton) yüzde 50 hibeli süt otu tohumu desteği sağladı. Destekten yararlanan çiftçiler, süt otunun hasadına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli süt otu tohumu desteğinden yararlanan çiftçiler, yoğun bir mesaiyle hasat kaldırmaya başladı.

Çiftçileri katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik eden Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 1.782 çiftçiye toplam 6500 paket (163 ton) süt otu tohumu desteği sağladı. Verilen destekle 33 bin dekar alana süt otu ekimi yapıldı. Desteklerden memnun olan çiftçiler, bu desteklerin sürmesi halinde üretmeye devam edeceklerini belirtti.

ET VE SÜT ÜRETİMİ ARTIYOR

Kocaeli’nde hayvanların yem ihtiyacını karşılamak için kullanılan, aynı zamanda et ile süt verimini artırmak amacıyla ekilen süt otu (Ryegrass) bitkisi, hem verim hem de kalite açısından önemli avantajlar sunuyor. Yonca ve mısır silajına alternatif olarak yerli ve milli tohumdan ekilen süt otu, yüksek enerji verimi ve protein oranıyla hayvanlarda et ve süt üretimini artırıyor. İlkbahar ve sonbaharda her türlü toprağa ekimi yapılan süt otu, yoncaya göre daha az sulama gerektirirken, yılda 5 kez hasat edilebilmesiyle çiftçilere ekonomik fayda sağlıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteği, bölge hayvancılığının gelişmesine ve sürdürülebilir tarımın güçlenmesine önemli katkı sunuyor.

Destekten yararlanan çiftçiler, ektikleri süt otunun yeterli olgunluğa ulaşmasının ardından hasat mesaisine başladı. Bu yıl süt otunun kaliteli ve verimli olması üreticileri sevindirdi. Çiftçiler, tarımsal desteklerle her zaman yanlarında olan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür ediyor. Üreticiler, “çiftçi dostu” olarak nitelendirdikleri Başkan Büyükakın’dan desteklerin devam etmesini istedi.

HASAT MESAİSİ BAŞLADI

Kandıra Selimköy’de çiftçilikle yapan ve aynı zamanda mahalle muhtarı olan Emin Akçay, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli süt otu tohumu desteğinden yararlandığını ve olgunluğa ulaşan ürünlerin hasadına başladıklarını söyledi. Süt otu hasadını kaldırdıktan sonra yine Büyükşehir’den aldığı yüzde 50 hibeli mısır tohumlarını toprakla buluşturacaklarını belirten Akçay, bu yem bitkilerini hayvanlarımız için kullanacaklarını söyledi.