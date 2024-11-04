İzmit Belediye Başkanı Hürriyet tüm İzmitlileri Şehitlik Korusu’nda doğayla iç içe ortamı, lezzetli menüsü ve uygun fiyatlarıyla fark yaratan Gülümse Kahvaltı Evi zengin menüsüyle misafirlerini ağırlıyor.İZMİT(İGFA) - Gülümse Kahvaltı Evi’ni ziyaret eden İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdikleri bu projeyi halkın kullanımına sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Başkan Hürriyet, “İzmit Belediyesi olarak ‘Güzel İşler Kalbe Değer’ dedik. Şehitlik Korusu’ndaki bu alan çok kıymetli ve ne yazık ki önceki yıllarda atıl bir halde bırakılmıştı. Çok şükür ki bu engelleri aşarak burayı halkımız için bir kahvaltı mekanı olarak düzenledik” dedi.

TAMAMEN KENDİ ÖZ GÜCÜMÜZLE

Hürriyet sözlerinin devamında, “Halkımızın da çok memnun olduğu sosyal tesislerimizden bir tanesi olan Gülümse Kafe’nin artık bir Gülümse Kahvaltı Evi var. Şehitlik Korusu içerisinde çok nezih, çok güzel bir alan olarak dizayn ettik. Mimarlarımız çizdi, ekiplerimiz uyguladı. Tamamen kendi öz gücümüzle yüzde 100 sermayesiz şirketimiz SARBAŞ’ın işletmesinde yakın zamanda hizmete sunuldu. Çok sevimli, çok tatlı bir yer oldu. Küçük bir şömine detayımız olacak önümüzdeki günlerde.

ZENGİN MENÜ SEÇENEKLERİ

Gülümse Kafe kahvaltıları piyasaya göre çok uygun ve lezzetli bir kahvaltı sunuyor. Gerçekten kaliteli bir hizmet anlayışıyla halkımıza hizmet etmeye çalışıyoruz.

Kahvaltı hizmeti dışında gün içinde diğer hizmetlerimizi de vereceğiz. Işıklandırmaları ve renkleriyle cıvıl cıvıl bir alan oldu. Kahvaltı hizmetimiz 08.30 – 13.30 arasında sunuluyor. 13.30’dan sonra da yemek ve içecek ürünleri sunuluyor. Mantı, gözleme, hamburger, ızgara köfte, mancarlı pide, tost, çi börek ve tatlı çeşitleri de yer alıyor. Akşam saat 18.00’de kapatıyoruz fakat halkımızın taleplerine göre saati daha da uzatacağız.

KENTİN MARKA DEĞERİ

Çocukların mesire alanında oynayacağı, ailelerin sosyalleşeceği, etkinliklerin yapılabileceği yekpare bir alan. Büyük bir mutfağımız var. Tüm Gülümse Kafe’lerimiz self servis. Biz daha hızlı ve kaliteli hizmet vermek adına bu uygulamayı tercih ediyoruz. Temizlik ve hijyeni çok önemsiyoruz. Gülümse Kafe’ler artık kentin marka değeri. Bu mekanlar halkın mekânları. Güzel işler kalbe değer derken bunu samimiyetle söyledik.

HALKIMIZI BEKLİYORUZ

Halkın yararına olan projelerimizi arttırmaya devam edeceğiz. İnşallah imkanlarımız oldukça daha da artacak. Önümüzdeki engelleri de aşıp sorunları çözeceğiz. Halkımız için değer. Mücadele için, hizmet için geldik. Bu güveni boşa çıkarmamak için her şeyi yapacağız. Yeni Genel Müdürümüz Ömer Akın’ın ve Nuri Bey’in destekleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun. Halkımızı Gülümse Kahvaltı Evi’ne bekliyoruz” ifadelerini kullandı.