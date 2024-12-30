Kocaeli İzmit Belediyesinin, genç yetenekleri desteklemek amacıyla 14-25 yaş arası gençlerden oluşturacağı Gençlik Orkestrası mülakatları tamamlandıKOCAELİ (İGFA) - Sanata ve genç yeteneklere olan desteğini artırarak yeni bir projeye imza atan İzmit Belediyesi, Sanat Akademisi bünyesinde Gençlik Orkestrası kuracak. Müzikle ilgilenen 14-25 yaş aralığındaki gençler, profesyonel eğitmenler eşliğinde müzik yapma fırsatı yakalayacak. İzmit Belediyesi Kent Orkestrası hocaları, genç müzisyenleri hem geliştirecek hem de sahneye hazırlayacak.

ADAYLAR PERFORMANSLARINI SERGİLEDİ

Projede yer almak isteyen gençler, başvurularını tamamlayarak bu hafta sonu İzmit Belediyesi Sanat Akademisi’ndeki mülakatlara katıldı. Mülakata hak kazanan 90 aday; enstrüman çalma becerileri, nota okuma yetenekleri ve deşifre kabiliyetlerini sergiledi. Video kaydına alınan mülakat sonucunda kazanan isimler, İzmit Belediyesinin internet sitesinde açıklanacak.