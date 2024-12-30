Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla” vizyonu doğrultusunda kurduğu Muğla Planlama Ajansı (MUPA), kentin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.MUĞLA (İGFA) - Dünyaca ünlü mimar Cengiz Bektaş’ın tasarladığı bina, modern bir planlama anlayışıyla, Muğla’nın sürdürülebilir geleceğini şekillendiren bir merkez haline getirilmek üzere gün sayıyor. Cengiz Bektaş Kent Belleği olarak tasarlanan binaya, kültür merkezi olarak MUPA tarafından yeniden işlev kazandırılıyor. Sergi alanları, 300 kişilik oditoryum, inovasyon merkezi, çocuk kütüphanesi gibi farklı bölümleriyle her yaş grubuna hitap edecek olan binada; gençler, kadın kooperatifleri, akademisyenler, sanatçılar olmak üzere kentin değer üreten paydaşlarıyla ortak atölyeler düzenlenecek.

GÖZLEMEVİ İLE GELECEĞE BİLİMSEL YAKLAŞIM

Binanın mimarisi MUPA'nın veri odaklı planlama anlayışıyla destekleniyor. Binada yer alacak gözlemevi birimi, kentin kalkınma süreçlerini bilimsel temellere oturturken geleceğe yönelik stratejik kararları bilimsel verilerle destekleyecek.

BAŞKAN ARAS: “GELECEĞE IŞIK TUTACAĞIZ”

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, bu projeyi kente değer katacak bir adım olarak değerlendirerek şu ifadelerde bulundu: " Muğla Planlama Ajansımızın geleceğe ışık tutacak çalışmalarını yapacağı binamız;Cengiz Bektaş’ın hayali olan Muğla’nın ortak akılla geleceğe taşınmasında büyük bir rol oynayacak. Bu hayali MUPA’nın bilimsel ve katılımcı planlama anlayışı ile hayata geçireceğiz.”