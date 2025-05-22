Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kentler Birliği’nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliğiyle yeniden seçildi.KOCAELİ (İGFA) - Tarihi Kentler Birliği’nin Olağan 1. Birlik Meclisi Toplantısı, “Milli Mücadele Rotası Kongresi” kapsamında Konya’nın Akşehir ilçesinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanları ve yerel yöneticilerin katıldığı toplantıda, birliğin yeni dönem çalışmaları şekillendirilirken b, komisyon üyelikleri de yeniden belirlendi.

HÜRRİYET YENİDEN SORUMLULUK ÜSTLENDİ

Toplantıda İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, Tarihi Kentler Birliği’nin Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliğine oybirliğiyle yeniden seçildi. Daha önceki dönemde de aynı komisyonda görev alan Başkan Hürriyet, yerel yönetim tecrübesi ve mali disiplindeki kararlı duruşuyla birliğin en önemli komisyonlarından birinde yeniden sorumluluk üstlenmiş oldu.