İzmir Büyükşehir Belediyesi Yeniden Sinematek gösterimleri, yıl sonunda da İzmirlilere seyir zevki yaşatacak. Birbirinden güzel filmler, aralık ayında sinemaseverlerle buluşacak.İZMİR (İGFA) - İzmirli sinemaseverler, yılı Yeniden Sinematek gösterimleri ile kapatacak.

Aralık ayı boyunca İzmir Sanat’ta gösterilecek filmler, izleyicilere sinema şöleni yaşatacak.

Bu kapsamda 1 Aralık’ta Issız Bir Yerde, 8 Aralık’ta Bergman Adası, 15 Aralık’ta Paris'te Gece Yarısı, 22 Aralık’ta Acı ve Zafer ile 29 Aralık’ta Aşkın Çekimi filmleri İzmir Sanat’ta ücretsiz gösterilecek. Gösterimler saat 19.00’da başlayacak.

Ayrıntılı bilgi için https://kultursanat.izmir.bel.tr/Etkinlikler/Tur/Sinema adresi ziyaret edilebilir.