İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Dersler Değil Tencereler Kaynıyor” projesi, gençlere uygun bütçeyle sağlıklı yemek yapma becerisi kazandırıyor. Örnekköy Meslek Fabrikası’nda gerçekleşen ilk atölyede gençler, kremalı domates çorbası, köri soslu tavuk ve Kıbrıs tatlısı hazırladı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası, gençlerin ekonomik ve sağlıklı yemek yapabilmesini sağlamak amacıyla “Dersler Değil Tencereler Kaynıyor” projesini başlattı.

Örnekköy’deki Meslek Fabrikası Kurs Merkezi’nde düzenlenen ilk atölyede, 18-30 yaş arası gençler, eğitmen Tülin Korkmaz rehberliğinde temel mutfak becerilerini öğrendi. Kesme tahtalarının renklerinin bulaş riskini önlemek için kullanıldığını öğrenen katılımcılar, kremalı domates çorbası, makarna, köri soslu tavuk ve Kıbrıs tatlısı yaptı. Atölye sonunda yemekleri birlikte yiyen gençler, projeden memnun ayrıldı.

“HEM SAĞLIKLI HEM EKONOMİK”

Meslek Fabrikası Şube Müdürü Zeki Kapı, projenin gençlerin talepleri doğrultusunda şekillendiğini belirterek, “Gençler, uygun bütçeyle sağlıklı yemek yapmayı öğrendi. Bortar Group iş birliğiyle düzenlediğimiz atölyelerimiz devam edecek” dedi.

“ARTIK EVDE YEMEK YAPABİLİRİM”

İzmir Demokrasi Üniversitesi öğrencisi Sıla Yıldız, “Öğrenciler için fast-food yerine sağlıklı yemek yapmayı öğrenmek çok değerli. Kesme tahtalarının renklerinin bulaş riskini önlediğini bile bilmiyordum. Artık daha bilinçli yemek yapacağım” dedi. Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Tunç Coşkun Aydemir ise “Köri soslu tavuğu evde yapabileceğim. Atölye hem faydalı hem keyifliydi” diye konuştu. Anadolu Üniversitesi öğrencisi Seçil Mutlu da “Püf noktaları öğrendik. Uygun bütçeyle güzel yemekler yapmayı başardım” dedi.

Proje, gençlere hem mutfak becerisi kazandırmayı hem de sağlıklı beslenmeyi teşvik etmeyi amaçlıyor.