İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etüdler Vakfı (TESEV) iş birliği ile düzenlenen Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Eylem Planı Çalıştayı’nda afet durumunda ve sonrasında çocukların üstün yararını gözeten fikirler masaya yatırıldı.İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, UNICEF ve TESEV iş birliği ile üç gün süren Çocuk Odaklı Afet Risk Azaltımı Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Belediye yöneticilerinin yer aldığı iç paydaş toplantısının ardından yapılan dış paydaş toplantısı, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarının, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın üçüncü toplantısının başrolü ise çocuklarındı. Deprem, yangın, sel gibi afet durumlarında ve sonrasında yapılması gerekenlere mercek tutan son toplantıda, çocukların gözünden öneriler ve beklentiler tartışıldı. Çalıştay sonucunda hazırlanacak rapor bir eylem planına dönüştürülerek kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacak.

“Çocuk Dostu Kent”

Çalıştay hakkında bilgi veren Çocuk Çalışmaları ve Eğitim Destekleri Şube Müdürü Rahşan Polat, “Öncelikli amacımız, İzmir’i ‘çocuk dostu kent’ haline getirmek. Çalıştayımız da bu hedefimizin bir ayağını oluşturuyor. Kent yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşlarının, toplumun afet durumu ve sonrasında çocuklar için neler yaptığı ve çocuk özelinde neler yapması gerektiğini irdeliyoruz. Ayrıca çocuklar afet durumu ve sonrasında çocuk gözüyle ne istiyor, bunu tartışıyoruz” dedi.

Eylem planı oluşturulacak

Çalıştayda birbirinden farklı önerilerin masaya yatırıldığını belirten Polat, “Bu üç günlük çalışmayı rapor haline getirip eylem planı oluşturacağız ve kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşacağız. Çünkü ancak herkes üstüne düşeni yaptığı takdirde Çocuk Dostu Kent olabiliriz. Çalıştayda birbirinden farklı öneriler sunuluyor. Örneğin bazı çocuklar, afet sonrası toplanma alanlarında çocuklara uygun tuvaletlerin de olması gerektiğini söylüyor. Yetişkinlerin böyle farkındalıkları geliştirmesi için bu çalışmayı önemsiyoruz” diye konuştu.

“Psikolojik destek verilmeli”

Çalıştayda fikirlerini belirten Havin Kaygısız, “Bence depremlere dayanıklı evler yapılmalı. Yangınlara karşı her evde özel yangın tüplerinin olması gerektiğini düşünüyorum. Örneğin afet sonrası kurulan çadırlarda çocuklar için etkinliklerin düzenlenmesi güzel olur” sözlerine yer verdi. Sema Kurtcebe de “Çocuklar afetlere karşı bilinçlendirilmeli, afet sonrası çocukların acıları hafifletilmeli. Çocuklara afet sonrası eğitim ve psikolojik destek verilebilir. Afet sonrası çocuklara verilen destek paketlerin içine oyuncaklar da konulmalı” yorumunu yaptı.